Работать на результат, а не топтаться на месте: Путин дал поручения «Единой России»

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин, который в субботу выступил на съезде «Единой России», призвал членов партии работать для достижения конкретных результатов, а не топтаться на месте.

«Всем нужно трудиться в полную силу, действовать активно, быть впереди, не бояться ответственности. Работать на результат ради общего дела», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что граждане страны должны видеть конкретные результаты работы «Единой России». Напомним, выступая на съезде партии, президент Путин также объяснил, почему кандидатам, не имеющим четкой программы, не стоит идти во власть.