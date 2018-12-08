Бунтующие в Париже «желтые жилеты» начали жечь автомобили

Париж, 8 декабря. Участники протестов начали жечь автомобили, припаркованные на авеню Моро в Париже. Об этом в субботу рассказал с специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

В субботу в столице Франции вспыхнули беспорядки. Так называемые «желтые жилеты», которые протестуют против повышения цен на бензин, забросали полицию камнями и бутылками с водой. Стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ.

Как сообщают местные СМИ, как минимум 30 человек получили ранения в ходе протестов. Трое из них — сотрудники полиции. За развитием событий следит спецкор ФАН Владимир Тулин.

В субботу по всей Франции началась четвертая манифестация «желтых жилетов». Как сообщил накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов мобилизованы во Франции, в том числе, 8 тысяч — в Париже.

Акции протеста проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов.