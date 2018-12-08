Протесты в Париже: 30 человек ранены в ходе акции «желтых жилетов»

Париж, 8 декабря. Массовые протесты «желтых жилетов» во французской столице привели к ранениям демонстрантов и полицейских. Число задержанных превысило отметку в 600 человек.

По данным местных СМИ, в ходе акции протестов «желтых жилетов» во французской столице 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть как и протестанты, так и трое представителей правоохранительных органов.

При этом уточняется, что полиция задержала во время беспорядков в Париже свыше 600 человек.

Напомним, акции протеста во Франции начались в середине ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо, а также против либеральных реформ. Они требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей, участники протестов начали жечь автомобили, припаркованные на авеню Моро в Париже.

ФАН ведет прямой репортаж с места событий, а также публикует видео из центра французской столицы.