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Протесты в Париже: 30 человек ранены в ходе акции «желтых жилетов»

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Протесты в Париже: 30 человек ранены в ходе акции «желтых жилетов»

Париж, 8 декабря. Массовые протесты «желтых жилетов» во французской столице привели к ранениям демонстрантов и полицейских. Число задержанных превысило отметку в 600 человек.

По данным местных СМИ, в ходе акции протестов «желтых жилетов» во французской столице 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть как и протестанты, так и трое представителей правоохранительных органов.

При этом уточняется, что полиция задержала во время беспорядков в Париже свыше 600 человек.

Напомним, акции протеста во Франции начались в середине ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо, а также против либеральных реформ. Они требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. 

Как передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей, участники протестов начали жечь автомобили, припаркованные на авеню Моро в Париже. 

ФАН ведет прямой репортаж с места событий, а также публикует видео из центра французской столицы.

Автор: Екатерина Кухарева
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