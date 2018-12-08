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Вопрос участия делегации РФ в Давосском форуме еще не решен — Козак

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Вопрос участия делегации РФ в Давосском форуме еще не решен — Козак

Москва, 8 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что в правительстве еще не было обсуждения того, поедет ли кто-то из членов Кабмина РФ на Всемирный экономический форум в Давосе.

«Не обсуждали пока», — приводит комментарий Козака РИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что участие делегации РФ в форуме зависит от руководителей самого Давоса. Возможный бойкот мероприятия связан с решением организаторов форума поддержать персональные санкции против граждан РФ.

Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал решение форума поддержать ограничительные меры против россиян абсурдом и нонсенсом. 

Автор: Федор Веснин
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