Москва, 8 декабря. На «Единой России» лежит повышенная ответственность за историческую судьбу народа и благополучие граждан. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании XVIII съезда фракции.

По его словам, представители партии должны уделить особое внимание проблемам регионов РФ, поскольку без поддержки «Единой России» на региональном и муниципальном уровнях не будет успеха. В связи с этим Путин призвал членов партии понять необходимость решения проблем населения и действовать как единая команда, исходя из общих целей и задач.

«У «Единой России» здесь повышенная ответственность — ответственность за историческую судьбу народа, за благополучие граждан, а именно это и является целью любой политической силы, прежде всего ведущих политических сил», — отметил российский лидер.

Партия в том числе играет особую роль в укреплении суверенитета государства, развитии экономики, а также реализации прорывных проектов, добавил глава России.

Ранее на съезде президент потребовал от «Единой России» не «отделываться от людей» общими замечаниями. Глава государства заявил, что в партии должны реагировать на просьбы людей по существу, «слушать и слышать». В том числе Путин попросил тщательным образом следить за этическим поведением и деятельностью членов партии и не допускать «заносчивости и хамства» на всех уровнях.