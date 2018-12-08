Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов на Android

Москва, 8 декабря. Эксперты бенчмарка AnTuTu составили список десяти самых популярных смартфонов на базе Android. Рейтинг возглавил китайский телефон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который набрал 97% голосов. Эксперты отметили хорошее «железо» и прозрачную заднюю панель, которые обеспечили данной модели статус бестселлера.

Второе и третье место заняли Samsung Galaxy S9 и Meizu 16th. Оба смартфона набрали 96%. Следом идут Huawei Mate 10 Pro (95%), Oppo Find X (95%), Meizu 16th Plus (95%), получившие четвертое, пятое и шестое место соответственно.

На седьмой строчке рейтинга расположился OnePlus 6 (94%), восьмая и девятая достались Huawei Mate 10 и Vivo NEX Ultimate (93%), а последнее место занял Samsung Galaxy S8+ (92%).

Ранее сообщалось, что производитель Xiaomi намерен выйти и закрепиться на рынке электронных книг. В Сеть просочилась информация, что компания может выпустить «читалку».