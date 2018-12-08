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«Единая Россия» гордится вкладом в победу Путина на выборах президента — Медведев

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«Единая Россия» гордится вкладом в победу Путина на выборах президента — Медведев

Москва, 8 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев, участвуя в съезде «Единой России», заявил, что партия гордится своим вкладом в победу Владимира Путина выборах президента РФ.

«На предыдущем съезде партии мы поставили перед собой большую цель — помочь обеспечить безоговорочную победу Владимиру Владимировичу Путину. Эта цель успешно достигнута», — сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что выбор президента определяет будущее России. Кроме того, глава правительства РФ заявил, что все ключевые события в России в XXI веке, к которым Медведев отнес и седьмые в истории страны президентские выборы, связаны с «Единой Россией».  

Напомним, выборы президента в РФ состоялись 18 марта 2018 года. Безоговорочную победу с результатом 76,69 % голосов одержал Владимир Путин.

Автор: Федор Веснин
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