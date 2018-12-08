Сирия под защитой российских средств ПВО: США пожаловались на невозможность спокойно бомбить САР

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал на своем сайте доклад, посвященный расширению системы противовоздушной обороны Сирии. Одним из выводов является утверждение о том, что данный факт якобы оказывает негативное воздействие на обстановку в арабской республике. Что на самом деле имели в виду эксперты данного аналитического центра, находящегося в США? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В докладе, например, говорится, что развернутые в САР российские средства радиоэлектронной борьбы используются в целях ограничения возможностей сил США в регионе. Ключевой целью является создание таких условий для войск проамериканской коалиции, чтобы те в конечном счете были вынуждены покинуть Сирию.

Однако можно ли назвать это негативным влиянием, если учесть, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают уничтожать инфраструктуру городов и убивать мирных граждан арабской республики. Так, информагентство SANA совсем недавно сообщило об очередном авиаударе ВВС западной коалиции по Хаджину на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли как минимум пять местных жителей и была целиком уничтожена больница.

Другой еще более абсурдный тезис отчета ISW состоит в том, что новые средства ПВО, и в том числе усиление в области РЭБ, будто бы способствует успешному проведению химических атак Сирийской арабской армией (САА) против мирного населения. Очередные беспочвенные обвинения со стороны Вашингтона, кстати, не заставили себя долго ждать.

Напомним, буквально накануне вечером Государственный департамент США, проигнорировав доказательства проведения боевиками химатаки в Алеппо, которые ранее были представлены российской стороной, решил, что лучшая защита — это нападение, и заявил о якобы имевшем место использовании слезоточивого газа правительственными силами САР в этом городе.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что в действительности в этом отчете американцы фактически жалуются на то, что возможности ПВО САР не дают им и их израильским друзьям безнаказанно совершать акты военной агрессии против народа Сирии. Об этом он рассказал в комментарии для ФАН.

«Выводы в этом отчете исключительно агитационные. Под видом военной экспертизы они преподносят банальнейшую пропаганду, постулируют конкретные политические цели. Все подается с той позиции, будто бы США всерьез беспокоятся о судьбе САР и якобы их главный интерес в полном уничтожении «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Но дело в том, что ИГ1 уже разгромлено, и американцы сейчас не добивают его в Дейр-эз-Зоре, а, наоборот, пытаются сохранить его остатки. Кроме того, вечные упоминания «кровожадного» президента Сирии Башара Асада, который рисуется в американской пропаганде страшнее самих террористов, говорят о том, что именно его свержение — главная цель Вашингтона», — заметил эксперт.

Однако ее достижению мешает Россия, пришедшая на помощь сирийскому народу, и развернутые ею в арабской республике средства ПВО. Именно поэтому в Штатах и говорят об их негативном влиянии в Сирии, но в действительности, конечно, — не на саму ситуацию внутри страны, а на действия сил коалиции во главе с США в этой стране, которые стремятся насильственно навязать собственную политику всему региону.

«Наши системы ПВО, и в том числе средства РЭБ, оказались вполне эффективными, чтобы значительно ограничить для Соединенных Штатов, Израиля и других их союзников возможности дальнейших актов агрессии против САР. В своем заключении американские эксперты между тем фактически признали, что выстроенная Россией в Сирии противовоздушная оборона является очень серьезным ограничителем деятельности Вашингтона и других членов международной коалиции в регионе. Это такая косвенная, скрытая и случайная похвала и признание нашей силы со стороны американцев», — подчеркнул Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.