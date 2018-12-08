Лондон потратит 500 тыс. фунтов, чтобы вернуть туристов в Солсбери

Лондон, 8 декабря. Власти Великобритании планируют потратить 500 тыс. фунтов стерлингов (636 тыс. долларов) на улучшение имиджа Солсбери после скандала с отравлением Скрипалей.

Как сообщает британский телеканал Sky News, мэрия Солсбери рассчитывает потратить эти средства на рекламу, чтобы вернуть туристов в город. Местные власти весьма обеспокоены негативным информационным фоном, который снизил туристический поток на 12%.

«Это был действительно сложный год, начиная с марта. Теперь главное — смотреть вперед», — отметила британский советник Паулин Черч, которая была привлечена к работе после отравления в Эймсбери и Солсбери.

Отметим, что пиар-кампания Солсбери началась с того, что на Солсберийском соборе повесили огромный светящийся глобус, который должен символизировать надежду.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.Примечательно, что за полгода проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.