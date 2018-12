Более чем 30 млн долларов и никакого сговора: Трамп высказался о расследовании Мюллера

Вашингтон, 8 декабря. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого России якобы «вмешательства» в выборы 2016 года обошлось налогоплательщикам в более чем 30 миллионов доларов, однако так и не выявило никаких фактов сговора. Об этом написал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер разместил в микроблоге Twitter сообщение, в котором речь, вероятно, идет о расследовании Мюллера.

AFTER TWO YEARS AND MILLIONS OF PAGES OF DOCUMENTS (and a cost of over $30,000,000), NO COLLUSION!