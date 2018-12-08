Более чем 30 млн долларов и никакого сговора: Трамп высказался о расследовании Мюллера

Вашингтон, 8 декабря. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого России якобы «вмешательства» в выборы 2016 года обошлось налогоплательщикам в более чем 30 миллионов доларов, однако так и не выявило никаких фактов сговора. Об этом написал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер разместил в микроблоге Twitter сообщение, в котором речь, вероятно, идет о расследовании Мюллера.

«После двух лет и миллионов страниц документов (и издержек в более чем 30 миллионов долларов) никакого сговора!» — написал он.

AFTER TWO YEARS AND MILLIONS OF PAGES OF DOCUMENTS (and a cost of over $30,000,000), NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Напомним, в Соединенных Штатах инициировано расследование относительно приписываемых России якобы попыток повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Возглавляет процесс специальный прокурор Мюллер. При этом Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона, указывая на отсутствие доказательств.

В свою очередь, американский президент, а также его помощники опровергали контакты с Россией во время предвыборной компании. В Кремле также заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США.