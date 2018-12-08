Более 1,5 тысячи россиян застряли в Китае из-за обанкротившегося туроператора

Пекин, 8 декабря. Российские туристы не могут покинуть китайский остров Хайнань. Туроператор «Жемчужная река» не смог выплатить долги перед авиакомпанией «ИрАэро».

«С 20.00 по московскому времени 7 декабря компания приостанавливает программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной реки» по всем ранее согласованным маршрутам», — приводит слова представителя «ИрАэро» Сергея Крупнова телеканал «360».

По данным авиаперевозчика, туроператор «Жемчужная река» задолжал за уже выполненные рейсы, не погасил депозит, а также не оплатил будущие перелеты. По предварительным данным, сумма долга превысила 2 млн долларов.

В «ИрАэро» сообщили, что, по предварительным оценкам, в Китае остаются более 1,5 тысяч туристов из России. Авиаперевозчик заявил, что готов возобновить перевозки, как только компания погасит долг.

Туристы сообщают, что многим бесплатно продлили длительность тура на пять дней. Гиды уверяют, что людей на улицу не выселят и предоставят питание.

Глава Ростуризма Олег Сафонов провел экстренное совещание по вопросу туроператора «Жемчужная река». Участие в совещании приняли представители юридических лиц туроператора. В руководстве «Жемчужной реки» сообщили, что авиакомпания готова выполнить весь объем перевозок.