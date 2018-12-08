Путин: Авторитет нельзя купить, его можно только заслужить

Москва, 8 декабря. Авторитет нельзя купить, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», его можно только заслужить.

Российский лидер во время выступления на пленарном заседании XVIII съезда фракции подчеркнул, что работа над устойчивым авторитетом является одним из ключевых факторов для деятельности партии.

«Важнейшее для партии дело – это устойчивый авторитет ее представителей. А его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», — подчеркнул глава России.

При этом президент отметил, что в последние годы в «Единую Россию» приходит много молодежи. В связи с этим он призвал взять на вооружение конкурсы по формированию управленческого состава.

Ранее на съезде президент призвал членов партии «Единая Россия» тщательно следить за этическим поведением, в частности, не допускать хамства, заносчивости и пренебрежения к людям на любом уровне. Путин подчеркнул, что несоблюдение этики вредно для страны, несправедливо в отношении людей и опускает партию «ниже плинтуса».