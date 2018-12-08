«Пусть выпьет за наше здоровье»: украинцы отказались от мизерной прибавки к пенсии в пользу Порошенко

Тысячи граждан Украины, недовольных крайне низкой прибавкой к минимальной пенсии, организовали своеобразный флэшмоб, отправляя в администрацию президента Петра Порошенко 62 гривны (120 рублей), которые они получили в качестве «подарка под елку». Их пенсии не превышают 1,5 тысяч гривен, а счета за квартплату не бывают меньше 3000.

Одновременно с этим инициативная группа пожилых жителей Киева, Днепра, Харькова и Чернигова заявила о намерении обратиться в международные правовые структуры с жалобой на экономическую политику действующей украинской власти, фактически приводящую к голодной смерти представителей малоимущих слоев населения. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Произошедший накануне в поселке городского типа Вишневец Тернопольской области инцидент шокировал общественность. В расположенной на его территории лесополосе нашли тело местной жительницы, покончившей с собой. В предсмертной записке она написала, что ее довели действия чиновников официального Киева.

Как оказалось, пожилая женщина предпочла смерть голодному существованию: у пенсионерки не было средств на оплату коммунальных услуг, счета по которым в настоящее время по всей Украине намного превышает минимальную зарплату и тем более — минимальное социальное пособие.

«У старушки не то, что не оставалось ни копейки после платежей по квитанциям, но еще и образовались долги», — заявили впоследствии соседи женщины. Говорят, в последнем послании несчастная прокляла главу украинского государства Петра Порошенко.

Несмотря на то, что формально президент Украины имеет право лишь одобрить принятые правительством в Киеве тарифы на услуги ЖКХ и суммы пенсий, именно Петр Алексеевич оказался в центре так называемого «пенсионного скандала».

Как только стало известно о намерении властей положить под елку каждому малоимущему пожилому человеку по 62 гривны, сразу несколько общественных организаций, представленных в основном престарелыми людьми, выразили намерение вернуть украинскому лидеру «постыдную прибавку». По некоторым данным, соответствующие платежи уже провели не менее 900 человек, еще около трех тысяч планируют осуществить такие транзакции сразу же после получения «подарка».

«Если президент и правительство думают, что все мы последуем примеру этой женщины из Вишневца, они очень ошибаются, — отметил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН один из участников акции, харьковский военный пенсионер Владимир Каганец. — Мы еще покажем Киеву, что имеем хоть какую-то гордость, и в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем унижать старых людей таким образом».

Мнение Владимира разделяет и другая активистка, бывшая медсестра Антонина Н. Женщина, страдающая болезнью Паркинсона и живущая в одиночестве на пенсию в 1487 гривен, вместе с «пенсионной прибавкой» получила счет за отопление на сумму в 3200 гривен. Но отправить обратно перезиденту 62 гривны старушка нашла в себе силы.

«Пусть подавится такой подачкой или выпьет за наше здоровье!» — резюмировала она, намекая на определенные застольные пристрастия руководителя Украины.

На вопрос, как она решит проблему с квартплатой, учитывая отсутствие у нее субсидии, Антонина ответила, что просто не будет платить по счетам.

«А просто буду игнорировать платежки. Если это сделаю не только я, но и остальные люди, власть имущим придется задуматься над своим поведением, — сказала пенсионерка и как бы между прочим добавила, что лично она голодать не собирается. — К Новому году и Рождеству куплю все самое вкусное. А потом — пусть хоть квартиру отбирают за неуплату».

У иных активистов несколько другое настроение.

«Я только что помог группе пенсионеров составить обращение в Европейскую комиссию с призывом заставить официальный Киев пересмотреть государственный бюджет в пользу увеличения пособий по старости и выслуге лет, — сказал ФАН юрист Александр Федорук. — Даже несмотря на то, что ЕК может не принять к рассмотрению этот документ, уже сам факт того, что пожилые украинцы готовы бороться за свои права и способны пристыдить политиков за жалкие подачки под елку, говорит о многом».

Похоже, это действительно так.