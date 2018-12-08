Путин призвал «Единую Россию» тщательно следить за этическим поведением

Москва, 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» тщательно следить за этическим поведением, в частности, не допускать хамства, заносчивости и пренебрежения к людям на любом уровне. Об этом он заявил на пленарном заседании XVIII съезда фракции.

Как отметил российский лидер, представители партии есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, обратил внимание президент, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России.

«Однако есть и те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе, есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим тщательным образом следить», — сказал глава России.

Путин подчеркнул, что несоблюдение этики вредно для страны, несправедливо в отношении людей и опускает партию «ниже плинтуса».

Ранее на съезде глава России заявил, что кандидатам, не имеющим четкой программы действий, приходить во власть незачем. Это касается всех уровней власти, отметил президент, а также напомнил, в чем заключается политическое лидерство.