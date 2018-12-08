Мир находится в состоянии мощной трансформации — Путин

Москва, 8 декабря. Мир динамично меняется и важно вовремя понять, что делать, чтобы не отстать навсегда, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».

«Мир в целом находится в состоянии трансформации: очень мощной, динамично развивающейся трансформации. Если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как — отстать можем навсегда», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день политическая и экономическая ситуация в мире стремительно меняется, а США пытаются всеми силами противостоять этому процессу, чтобы сохранить свою гегемонию. И теперь, по словам дипломата, весь мир вынужден платить высокую цену за попытки Соединенных Штатов удержать лидерство.