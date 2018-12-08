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Без четкой программы действий во власть приходить незачем — Путин

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Без четкой программы действий во власть приходить незачем — Путин

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что кандидатам, не имеющим четкой программы действий, приходить во власть незачем.

«Фамилии кандидатов важны только в том случае, если за каждой фамилией стоит определенная программа действий», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это касается всех уровней власти, а также напомнил, в чем заключается политическое лидерство.

«Лидерство — не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения», — подчеркнул глава России.

Путин призвал членов «Единой России» всегда говорить с россиянами напрямую. Отметим, в мартовском обращении к избирателям, приуроченном к объявлению окончательных результатов выборов президента России, Владимир Путин заверил, что все решения, принимаемые властями, будут обсуждаться максимально открыто. 

Автор: Федор Веснин
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