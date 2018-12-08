Путин потребовал от «ЕР» реагировать на жалобы людей по существу

Москва, 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин потребовал от «Единой России» не «отделываться от людей» общими замечаниями. Глава государства заявил, что в партии должны реагировать на просьбы людей по существу, «слушать и слышать».

«Вы знаете, насколько высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость. Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними», — заявил Путин в ходе выступления на съезде «ЕР».

Глава государства отметил, что представители «ЕР» есть во всех органах власти и сферах деятельности. Большинство из них – профессиональные люди, но есть и те, кто «просто пользуется конъюнктурой» и «ведет себя неприлично». Путин попросил тщательным образом следить за деятельностью членов партии и не допускать «заносчивости и хамства».

Съезд «Единой России» проходит в Москве 7 и 8 декабря. В субботу на съезде партии выступил лидер РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках мероприятия пройдет форум, посвященный реализации программ партии «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий» в 2018 году.