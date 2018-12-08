Коммунальщики: После обновления жилого фонда страна будет экономить 300 млрд рублей в год. ФАН-ТВ

Реализацию проекта по повышению энергоэффективности многоквартирных домов обсудили в Общественной палате Москвы в рамках 7-го Всероссийского совещания «Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ в РФ». На данный момент во всей России всего 114 энергоэффективных домов. Они экономят своим жильцам около 40% от суммы всех квитанций, которые получают жильцы обычных многоэтажек. Но чудо-технологии коммунальщики пока не готовы представить.

«У нас как чудеса, так обязательно с плохим концом. Это не чудо, конечно: умные дома — это энергоэффективные дома. Понимаете, чем дороже проект, тем дороже стоит квадратный метр, процентов на 20 — не больше, но зато результат таков, что через 3-4 года этот умный дом позволяет платить на 40% меньше. Но это дороже, и мы жмемся. Есть такая русская поговорка: скупой платит дважды. Владимир Владимирович сейчас поручил нам приготовить новый закон по сфере ЖКХ. Самое главное, чтобы это действительно были дома 21 века, мы больше не должны принимать дома, которые не соответствуют мировым стандартам», — говорит сопредседатель Совета партнерства «ЖКХ Контроль», председатель Общественного совета Минстроя РФ Сергей Степашин.

Но прогресс есть: энергоэффективные дома теперь должны строить всегда. Вопрос лишь в том, когда в стране обновится все построенное жилье. Кстати, капитальный ремонт тоже в рамках пока еще готовящегося закона должны будут обязательно проводить, используя энергоэффективные технологии. Обновят все дома не скоро, но, когда это случится, страна будет экономить около 30 млрд ежегодно.

«Мы только за счет повышения энергоэффективности можем сэкономить 300 миллиардов в год. Энергоэффективность — серьезная тема, с учетом которой мы сможем снизить стоимость, в том числе и жилищно-коммунальных услуг. Индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием экономили бы порядка 20% платы за тепло, а его стоимость в общей квитанции составляет порядка 40-50% от суммы. Но для этого нужно первоначальное вложение: если сегодня мы не вкладываем в энергоэффективность, то мы теряем завтра. У нас в России 114 таких домов. Из 2,5 млн домов это не так много. Я думаю, что это не один год и не одно десятилетие», — рассказал председатель Совета партнерства «ЖКХ Контроль» Павел Качкаев.

На Всероссийском совещании также рассказали о проблемах, больше всего волнующих население. Ежегодно в приемные центры общественного контроля в сфере ЖКХ поступает около 40 000 обращений. Общественный контроль ежеквартально обрабатывает их и формирует рейтинг проблем. Большинство граждан России по итогам третьего квартала 2018 года в первую очередь волнует начисление платы за ЖКУ (17% от общего числа обращений), вторая распространенная проблема — неудовлетворительное состояние многоквартирных домов и содержание общего имущества — 14,3%. Также в список проблем в сфере ЖКХ попали: управление МКД, качество коммунальных услуг и капитальный ремонт.

