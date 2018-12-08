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Порошенко на следующей неделе ратифицирует разрыв договора с Россией

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Порошенко на следующей неделе ратифицирует разрыв договора с Россией

Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко намерен на следующей неделе подписать закон, прекращающий действие Договора о дружбе с Россией.

«Есть определенный символизм в прекращении действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник. Но это, равно как и выход из СНГ, далеко не самая сильная иллюстрация к лозунгу «Прочь от Москвы! - Даешь Европу», — пишет политик в Twitter.

Напомним, что Верховная рада Украины 6 декабря приняла закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ теряет законную силу с 1 апреля 2019 года. Несмотря на то, что законопроект был поддержан большинством голосов, далеко не все украинские депутаты поддерживают его. Так, например, депутат Евгений Балицкий рассказал ФАН, что законопроект был специально принят к президентским выборам, чтобы укрепить позиции Порошенко. По словам народного избранника, Киев делает себе хуже, разрывая договор с Россией, поскольку Москва после этого получит полное право увеличить цены на газ в несколько раз.

Автор: Антон Соколов
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