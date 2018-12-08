Роскосмос представит правительству проект сверхтяжелой ракеты

Москва, 8 декабря. Варианты того, как будет выглядеть сверхтяжелая ракета, а также экономическое обоснование проекта представят правительству России в начале 2019 года. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.

«Окончательные варианты технического облика СТК (ракеты сверхтяжелого класса. — Прим. ФАН) и технико-экономическое обоснование проекта будут доложены руководству страны в начале следующего года», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что будет подготовлена федеральная целевая программа под названием «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020–2030 годы». Для реализации проекта задействуют практически все инженерные и научные коллективы отрасли, добавляется в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на заседании, прошедшем в субботу в ЦНИИмаш, специалисты рассмотрели перечень проектов и мероприятий будущей программы, а также варианты ее реализации. Помимо этого, отметили в Роскосмосе, был поднят вопрос разработки генерального графика, по которому будет создана ракета сверхтяжелого класса.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин взял под личную ответственность проект по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов в дальний космос. По его словам, старт ракеты, с запуска которой начнется программа освоения Луны, запланирован на 2028 год.