Йылдырым пообещал Володину разобраться с делом россиянки, удерживаемой в Турции отцом

Москва, 8 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на переговорах в Тегеране обсудил со спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом ситуацию, сложившуюся вокруг дела десятилетней россиянки, удерживаемой на территории республики отцом.

Айдамир Айлин Суфию в 2011 году у россиянки Зарины Албегоновой забрал ее бывший супруг.

«Суд Стамбула признал факт ее похищения и вынес приговор в отношении похитителя, гражданина Турции. Однако несмотря на то, что суд принял решение, до сих пор ее не удается вернуть маме в Россию», — сказал Володин.

Бинали Йылдырым пообещал, что возьмет ситуацию на личный контроль. Напомним, на переговорах в Тегеране Володин обсудил с коллегами из Китая, Афганистана и Пакистана противодействие терроризму.

Спикер Госдумы РФ, в частности, предложил создать единый список террористических организаций.