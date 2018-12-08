Начни с себя: экс-депутат Рады оценил инициативу Ляшко послать кандидатов в президенты к психиатру

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко внес в Верховную раду законопроект, предполагающий обязательное освидетельствование у психиатра и нарколога кандидатов в президенты Украины.

Законопроект Олега Ляшко зарегистрирован в украинском парламенте 7 декабря под номером 9379. По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, он не будет принят, потому что «большинство украинских парламентариев сами бы не прошли проверку у психиатра и нарколога».

«Ляшко в своем репертуаре — хайпует. Но если бы он предложил своим коллегам по парламенту пройти психиатрическое и наркологическое обследования, ни один нормальный специалист не оставил бы их без диагнозов. Потому что наши парламентарии больны и навсегда. В этом вся проблема нынешней Верховной рады», — сказал Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политик считает, что кандидаты в президенты Украины, включая лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая сейчас лидирует в социологических опросах украинских избирателей, и действующего главу государства Петра Порошенко, «больны еще серьезнее».

«Но что нам инициатива Ляшко? В такой больной стране об адекватности властей и речи быть не может. Самое забавное, что проверить кандидатов на вменяемость просит человек, имеющий, как известно, весьма нетрадиционные взгляды в самых разных сферах. Тут и без врача понятно, что имеются отклонения. Причем не только психические, но и нравственные. Начни с себя — сдай мандат и иди лечиться», — добавил Алексей Журавко.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года и состоятся в том случае, если действующий глава государства и депутаты Верховной рады не решат продлить военное положение, введенное 28 ноября.

По результатам опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованным в начале этой недели, самая высокая поддержка среди потенциальных кандидатов в президенты Украины у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17% украинских избирателей. Поддержка действующего президента Петра Порошенко составляет 10%.