Москва, 8 декабря. Помощник президента РФ Владислав Сурков примет участие во встрече помощников глав государств нормандской четверки, в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От нас должен быть Сурков», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, кто будет представлять Россию на встрече.

Ранее появилась информация о том, что встреча на уровне помощников лидеров может состояться на следующей неделе. Пока ни одна из сторон не подтвердила своего участия.

Напомним, нормандская четверка была создана в 2014 году для решения вопросов урегулирования ситуации на Украине. С тех пор состоялся целый ряд переговоров по вопросу Донбасса. Кроме того, в рамках нормандского формата были заключены минские договоренности, которые обозначили шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.

В 2014 году к власти на Украине пришло нелегитимное руководство благодаря госперевороту. Донецкая и Луганская народные республики отказались признать новое киевское руководство и заявили о своей независимости. Киев не признал независимость ЛНР И ДНР и ввел на территорию Донбасса войска.