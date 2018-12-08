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Протесты в Париже: полиция ввела в город бронетехнику

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Протесты в Париже: полиция ввела в город бронетехнику

Париж, 8 декабря. Во французскую столицу, на улицах которой развернулась акция протестов «желтых жилетов», ввели бронетехнику.

Для обеспечения порядка в Париже мобилизовали порядка 8 тысяч полицейских, они уже блокировали районы центральной части города, в том числе улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу.

Как передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей, манифестанты строят в центре французской столицы баррикады из строительного мусора и ограждений и разжигают костры.

По последним данным, в Париже задержано уже около 540 участников акций протеста, есть среди демонстрантов и пострадавшие.

Напомним, акции протеста во Франции начались в середине ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо, а также против либеральных реформ. Они требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. 

ФАН ведет прямой репортаж с места событий, а также публикует видео из центра французской столицы.

Автор: Екатерина Кухарева
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