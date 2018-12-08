Спецслужбы США и РФ сотрудничают в борьбе с терроризмом — Нарышкин

Москва, 8 декабря. Спецслужбы России и США сотрудничают друг с другом в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом. Об этом в субботу заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Идет действительно активный обмен оперативной разведывательной информацией по антитеррористической тематике. Как мне представляется, мы друг от друга не скрываем ничего, понимая общее зло и что вместе нужно бороться», — пояснил он РИА Новости.

Отметим, что ранее аналогичное заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, российские и американские спецслужбы смогли обеспечить безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.