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Две фуры столкнулись на трассе Волгоград — Саратов: ФАН публикует видео

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Две фуры столкнулись на трассе Волгоград — Саратов: ФАН публикует видео

Саратов, 8 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Волгоград — Саратов: столкнулись два большегруза. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Аварию зафиксировали ближе к развязке с Саратовской кольцевой автомобильной дорогой. По полученным данным, столкнулись две фуры. Одну из машин занесло на дороге. В настоящее время на месте ДТП нет сотрудников правоохранительных органов и скорой помощи, они в пути.

Данных о пострадавших не поступало. Детальная информация уточняется. 

Автор: Алексей Громов
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