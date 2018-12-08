Саратов, 8 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Волгоград — Саратов: столкнулись два большегруза. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Аварию зафиксировали ближе к развязке с Саратовской кольцевой автомобильной дорогой. По полученным данным, столкнулись две фуры. Одну из машин занесло на дороге. В настоящее время на месте ДТП нет сотрудников правоохранительных органов и скорой помощи, они в пути.

Данных о пострадавших не поступало. Детальная информация уточняется.