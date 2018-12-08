Дата проведения нового саммита по Сирии еще не определена — Песков

Москва, 8 декабря. Россия, Германия, Франция и Турция обсуждают организацию нового саммита, посвященного сирийскому урегулированию, однако точная дата проведения четырехсторонних переговоров еще не определена. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, и Берлин, и Париж поддерживают усилия Москвы и Анкары по урегулированию в Сирии.

«Все высказывались в пользу продолжения этой сирийской «четверки», но точных дат пока не определено», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что на саммите G20 в Аргентине российский лидер обсуждал возможность проведения саммита с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отметим также, что впервые саммит в формате РФ-Турция-Франция-ФРГ состоялся в Стамбуле 27 октября.