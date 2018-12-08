«Народ России может быть спокоен»: Нарышкин опроверг заявление Запада о «парализованной разведке»

Москва, 8 декабря. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал заявление западных стран о том, чтобы якобы работа российской разведки за рубежом парализована.

«Не верьте басням, все хорошо. Народ России может быть спокоен», — заявил глава разведки РФ в комментарии РИА Новости.

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что якобы «благодаря тому, что ряд западных стран выслал российских дипломатов», работа внешней разведки РФ была «существенно нарушена».

Кроме того, начальник Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил, что в этом году «СБИ удалось парализовать деятельность разведсети РФ на территории Чехии».

Напомним, отношения РФ и стран Запада обострились после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Власти Британии обвинили Москву в причастности к отравлению. Кроме того, в Лондоне заявили, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», который якобы производится в РФ.

В Москве обвинения назвали голословными и бездоказательными. МИД РФ направил более 60 нот с требованием предоставить доступ к материалам расследования. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 дипломата РФ.