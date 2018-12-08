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Сирия: ребенок погиб из-за разрыва заложенной боевиками мины под Дамаском

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Сирия: ребенок погиб из-за разрыва заложенной боевиками мины под Дамаском

Дамаск, 8 декабря. Ребенок скончался в пригороде сирийского Дамаска, Восточной Гуте, из-за разрыва мины, заложенной боевиками, еще двое детей получили ранения.

«Один ребенок погиб, еще двое получили ранения в результате разрыва оставленной террористами мины в деревне Аль-Джарба рядом с населенным пунктом Ан-Нашабия», — заявил государственному телеканалу Сирии источник в руководстве полиции провинции Дамаск.

Сообщается, что раненых детей доставили в одну из больниц сирийской столицы.

Сирия: ребенок погиб из-за разрыва заложенной боевиками мины под Дамаском

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Восточная Гута была освобождена в мае текущего года. Более 100 тысяч беженцев покинули регион зимой и весной 2018 года. Многие семьи не вернулись до сих пор.

В настоящий момент мирное население Восточной Гуты Дамаска принимает активное участие в восстановлении разрушенных войной домов и объектов городской инфраструктуры. В том числе ведутся работы по разминированию местности.

Автор: Екатерина Кухарева
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