США «ударят по своим», отключив Россию от SWIFT — экономист

Москва, 8 декабря. Власти США рискуют навредить американским финансистам и европейскому бизнесу в случае отключения России от международной банковской сети SWIFT. Об этом в субботу заявил, комментируя предложение специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

Таким образом, считает эксперт, американцы попросту «ударят по своим» в попытке «наказать» Россию. Делягин обратил внимание на то, что при отключении SWIFT будут парализованы все финансовые спекуляции, а 75% операций на российском спекулятивном рынке проводят США и Европа. Кроме того, европейские страны рискуют остаться без российского газа, поскольку все расчеты проводятся через SWIFT.

«Использование SWIFT критически значимо только для финансовых спекуляций, где вопрос доли и секунды оказывается решающим. Если США это сделают, то у нас на время умрет весь спекулятивный сегмент валютного рынка, пока мы не запустим альтернативную систему», — пояснил Делягин изданию «ПолитПазл».

Что касается России, то она создаст альтернативную систему в случае выхода из SWIFT и, вероятнее всего, сделает главным партнером Китай.