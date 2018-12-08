Полиция блокирует акцию «желтых жилетов» в Брюсселе

Брюссель, 8 декабря. Сотрудники правоохранительных органов пытаются блокировать передвижение несанкционированной акции протеста «желтых жилетов» в Брюсселе.

Демонстранты перегородили одну из центральных улиц бельгийской столицы, вдоль которой расположены, помимо прочего, постпредства США и России. К месту событий прибыли порядка десяти фургонов с сотрудниками полицейского спецназа, а также водомет и полицейская бронемашина.

Правоохранители, вооруженные щитами и дубинками, выстроились в ряд и под прикрытием водомета двинулись в сторону толпы демонстрантов. Над районом барражирует вертолет.

Акция, как и в минувшую пятницу, проходит в пяти минутах ходьбы от комплекса зданий Европейской комиссии, на пересечении улиц Луа и Режан. По последним данным, полиция задержала порядка 100 человек, передает РИА Новости.

В то же время в Париже продолжаются акции протеста, полиция французской столицы активно вытесняет участников протестов «желтых жилетов» с Елисейских полей, загоняя демонстрантов на прилегающие улицы. Протестующие кидают в полицейских камни, банки с краской и бутылки, силовики отвечают огнем резиновыми пулями и забрасывают демонстрантов гранатами с газом, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.