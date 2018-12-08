Протесты в Париже: демонстранты выстроили баррикады и разожгли костры

Париж, 8 декабря. Массовые протесты «желтых жилетов» в Париже принимают радикальный оборот. Манифестанты строят в центре французской столицы баррикады из строительного мусора и ограждений и разжигают костры, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

Четвертая волна протестов против повышения цен на топливо в субботу вылилась в массовые столкновения с полицией. Сотрудники МВД применяют газовые гранаты и резиновые пули. Демонстранты в ответ забрасывают правоохранителей камнями, бутылками и частями брусчатки, ФАН ведет трансляцию.

Полиция пытается оттеснить манифестантов, однако пока что атаки полиции захлебываются. К протестующим прибыло подкрепление. Среди вновь прибывших – люди с флагами Каталонии.

Толпа скандирует «Макрон – вор!» и требует отставки нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Звучат призывы брать штурмом президентский дворец на Елисейских полях.

Ранее ФАН сообщало, что среди демонстрантов есть первые раненые от газовых гранат и резиновых пуль. По данным на 14.30, полицейские задержали 540 человек. Арестованные проведут ночь в полицейских участках.