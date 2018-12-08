Михалков пригласил на свой спектакль девочку, которой Путин пообещал исполнить мечты

Москва, 8 декабря. Российский режиссер Никита Михалков пригласил на свой спектакль «Метаморфозы» в ДК имени Горбунова девочку, которой президент РФ Владимир Путин пообещал исполнить мечты.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба режиссера.

«Никита Михалков пригласил девочку в ДК имени Горбунова на спектакль «Метаморфозы» его академии. Нам позвонили, сказали, что утром она вместе с семьей будет на «Мосфильме», — говорится в сообщении.

Спектакль Академии кинематографического и театрального искусства «Метаморфозы-II: Жены артистов» поставлен по девяти произведениям Антона Чехова и Ивана Бунина.

Президент России Владимир Путин во время посещения форума добровольцев России, который проходил в среду в Москве, пообещал исполнить желания пяти детей. Он принял участие в проекте «Мечтай со мной», который помогает исполнять желания тяжелобольных детей. У стенда проекта главе государства предложили взять конверт с мечтой одного из таких детей. Путин взял сразу пять конвертов.

В одном из конвертов оказалось письмо девочки, мечтающей увидеть мир кино изнутри. Путин пообещал, что для нее проведут экскурсию на киностудии «Мосфильм». Ранее в субботу директор киностудии Карен Шахназаров подтвердил, что экскурсия состоится. Девочку пригласили на «Мосфильм» с семьей, киностудию ей лично показали Шахназаров и режиссер Никита Михалков.