Протесты в Париже: полиция пытается рассеять демонстрантов на Елисейских полях

Париж, 8 декабря. Полиция Парижа активно вытесняет участников протестов «желтых жилетов» с Елисейских полей, загоняя демонстрантов на прилегающие улицы.

Как передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей, силовики даже праздновали локальный успех, сумев оттеснить демонстрантов к улице Rue de Bassano. «Желтые жилеты» кидают в полицейских камни, банки с краской и бутылки, силовики отвечают огнем резиновыми пулями и забрасывают демонстрантов гранатами с газом.

Напомним, по последним данным, в Париже задержано уже около 540 участников акций протеста, есть среди демонстрантов и пострадавшие.

Федеральное агентство новостей ведет прямой репортаж с места событий, а также публикует видео из центра французской столицы.