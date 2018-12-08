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Протесты в Париже: полиция пытается рассеять демонстрантов на Елисейских полях

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Протесты в Париже: полиция пытается рассеять демонстрантов на Елисейских полях

Париж, 8 декабря. Полиция Парижа активно вытесняет участников протестов «желтых жилетов» с Елисейских полей, загоняя демонстрантов на прилегающие улицы.

Как передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей, силовики даже праздновали локальный успех, сумев оттеснить демонстрантов к улице Rue de Bassano. «Желтые жилеты» кидают в полицейских камни, банки с краской и бутылки, силовики отвечают огнем резиновыми пулями и забрасывают демонстрантов гранатами с газом. 

Протесты в Париже: полиция пытается рассеять демонстрантов на Елисейских полях

Протесты в Париже: полиция пытается рассеять демонстрантов на Елисейских полях

Напомним, по последним данным, в Париже задержано уже около 540 участников акций протеста, есть среди демонстрантов и пострадавшие.

Федеральное агентство новостей ведет прямой репортаж с места событий, а также публикует видео из центра французской столицы.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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