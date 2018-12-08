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«Это наше море и наши порты!»: Порошенко объявил Керченский пролив украинским

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«Это наше море и наши порты!»: Порошенко объявил Керченский пролив украинским

Киев, 8 декабря. Военно-морские силы Украины не будут спрашивать у России разрешения на проход в Керченский пролив, поскольку считают данную акваторию своей территорией. Об этом в субботу заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Это наше море и наши порты! И мы никогда не будем спрашивать РФ, что нам делать на своей территории. Это должно быть четко понятно и Москве, и отдельным украинским политическим силам, которые активно ей подпевают», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Украинская оппозиция опасается, что Порошенко специально спровоцировал данный кризис, чтобы получить повод для введения военного положения в стране и последующей отмены выборов, которые должны состояться весной следующего года.

Автор: Антон Соколов
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