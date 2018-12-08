Сотрудники Росгвардии спасли 15 человек при пожаре на востоке Москвы

Москва, 8 декабря. Сотрудники Росгвардии спасли рабочих в московском районе Измайлово — во время ночного патрулирования столицы внимание росгвардейцев привлек дым, поднимавшийся над стройкой.

Оказалось, огонь охватил бытовки, в которых спали строители. До приезда пожарных сотрудники Росгвардии эвакуировали из бытовок 15 человек, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах Москвы.

Когда эвакуация была завершена, росгвардейцы оцепили место происшествия. К стройке, расположенной на пересечении Главной аллеи и Измайловского шоссе, тем временем прибыли пожарные. Они ликвидировали возгорание бытовых помещений.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших в результате пожара нет.