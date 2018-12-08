Протесты во Франции: демонстранты забросали полицейских частями брусчатки

Париж, 8 декабря. Протесты «желтых жилетов» в Париже обернулись массовыми столкновениями демонстрантов с полицией. Радикально настроенные манифестанты разбирают брусчатку и закидывают камнями полицейских. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

В субботу в Париже проходит четвертая волна протестов против повышения цен на топливо. Полицейские применяют газовые гранаты и резиновые пули. В ответ демонстранты забрасывают сотрудников МВД Франции бутылками и камнями, ФАН ведет трансляцию с места событий.

Полицейским удалось прорваться на Елисейские поля и оттеснить протестующих. Колонна демонстрантов пытается пройти к Елисейским полям со стороны Триумфальной арки, однако на их пути встал броневик.

Ранее ФАН сообщало, что из толпы манифестантов вынесли первого раненого. Травма получена от газовой гранаты или резиновой пули.