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Протесты во Франции: демонстранты забросали полицейских частями брусчатки

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Протесты во Франции: демонстранты забросали полицейских частями брусчатки

Париж, 8 декабря. Протесты «желтых жилетов» в Париже обернулись массовыми столкновениями демонстрантов с полицией. Радикально настроенные манифестанты разбирают брусчатку и закидывают камнями полицейских. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

Протесты во Франции: демонстранты забросали полицейских частями брусчатки

В субботу в Париже проходит четвертая волна протестов против повышения цен на топливо. Полицейские применяют газовые гранаты и резиновые пули. В ответ демонстранты забрасывают сотрудников МВД Франции бутылками и камнями, ФАН ведет трансляцию с места событий.

Протесты во Франции: демонстранты забросали полицейских частями брусчатки

Полицейским удалось прорваться на Елисейские поля и оттеснить протестующих. Колонна демонстрантов пытается пройти к Елисейским полям со стороны Триумфальной арки, однако на их пути встал броневик.

Ранее ФАН сообщало, что из толпы манифестантов вынесли первого раненого. Травма получена от газовой гранаты или резиновой пули.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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