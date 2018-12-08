«Господин Путин, это война, это не шутки»: Порошенко призвал США и Европу закрыть порты для кораблей РФ

Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в субботу заявил, что инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе является объявлением войны. Он призвал США и европейские страны закрыть порты для российских судов, а также ужесточить санкции.

«Это акт агрессии. Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международной войне украинские военные суда», — рассказал Порошенко в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

По словам сотрудников ФСБ, незадолго до появления украинских кораблей в российских водах пограничники получили информацию о готовящейся провокации в районе Крымского моста. Кроме того, российские силовики сообщили о том, что артиллерийские установки на кораблях ВМСУ были готовы к бою.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения военного положения на Украине. Критики президента Порошенко опасаются, что стремительно теряющий поддержку населения глава государства попытается отменить запланированные на следующий год выборы, чтобы сохранить власть.