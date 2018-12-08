Суд арестовал подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти

Москва, 8 декабря. Суд Тольятти арестовал 22-летнего Артема Семенова, подозреваемого в нападениях на женщин в Автозаводском районе города. Семенова, напомним, задержали на одном из вокзалов Москвы.

Ранее мужчина сознался в том, что действительно совершил несколько нападений на женщин с ножом. Мотивом для совершения преступлений Семенов назвал месть девушке, которая некогда ему изменила. В субботу суд Автозаводского района Тольятти арестовал Семенова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры района.

Напомним, в уголовном дело, возбужденном против 22-летнего мужчины, упоминаются пять нападений на женщин, совершенных в безлюдных местах.