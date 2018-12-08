ВСУ провели учебные стрельбы из ЗРК «Стрела-10» в Донбассе

Луганск, 8 декабря. Украинские силовики в нарушение линий отвода тяжелого вооружения провели учебные стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В нарушение линий отвода тяжелого вооружения <…> украинские боевики из 72-й бригады ВСУ провели учебные стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», — сказал он.

Марочко уточнил, что учения проходили в 15 километрах от линии соприкосновения в районе населенного пункта Предтечино. Он подчеркнул, что Киев продолжает наращивать группировку в зоне проведения так называемой ООС.

По словам представителя Народной милиции, 12 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» реактивного дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ были размещены в районе населенного пункта Васюковка.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта, его жертвами стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Согласно существующим соглашениям, вблизи линии соприкосновения в Донбассе не допускается размещение вооружения калибром более 100 миллиметров, а также танков. Соответствующий документ был подписан в сентябре 2015 года.