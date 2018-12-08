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Украинцы замечены на протестных акциях в Париже

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Украинцы замечены на протестных акциях в Париже

Париж, 8 декабря. Граждане Украины принимают участие в протестных акциях «желтых жилетов» в субботу во французской столице, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По словам украинцев, в Париже они «помогают братьям-французам устраивать Майдан».

По последним данным, число задержанных на протестных акциях в Париже превысило 480 человек. За развитием событий в центре французской столицы следит корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

Митинги начались во Франции 17 ноября. Изначально «желтые жилеты» требовали отменить повышение цен на бензин, сегодня французы выходят на улицы, чтобы протестовать против либеральных реформ. Они требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Автор: Василий Котов
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