Полиция задержала больше 500 демонстрантов в Париже

Париж, 8 декабря. Французская полиция задержала 548 демонстрантов в ходе масштабной акции протеста. Из них 272 человек были арестованы, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, проходящие в Париже протесты в субботу вылились в беспорядки. Так называемые «желтые жилеты» атаковали полицию, забросав стражей правопорядка бутылками с водой и камнями.

В субботу по всей Франции началась четвертая манифестация. Французские чиновники призывают горожан и туристов избегать посещения Елисейских полей, площадей Звезды, Согласия, Трокадеро, Бастилии, Республики и Данфер-Рошро с прилегающей частью Монпарнаса.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе, 8 тысяч — в Париже.

Акции протеста во Франции проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов. За развитием событий следит спецкор ФАН Владимир Тулин.