Советник Порошенко «подставил» его разговором на русском в телеэфире 

Киев, 8 декабря. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук раскритиковал советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова за то, что тот «подставил шефа» разговором на русском языке в телеэфире.

Мосийчук, критикуя советника главы Украины, который стал его оппонентом по дебатам в эфире телеканала Zik, напомнил про предвыборный лозунг Порошенко «Армия. Язык. Вера» и обвинил в связи с этим в «неуважении к украинской нации».

«Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински», — заявил Мосийчук.

Бирюков попытался оправдать свой поступок, однако депутат не принял никаких возражений и повторил, что советник, по его мнению, «подставляет шефа», который, в свою очередь, «завесил всю страну» билбордами с упомянутым лозунгом.

Стоит отметить, что украинские политики неоднократно подвергались критике за выступления на русском языке, поскольку в стране звучат призывы запретить все, что с ним связано. Авторы соответствующей инициативы полагают, что запрет на использование в стране какого-либо другого языка, кроме украинского, укрепит его самобытность, а также национальное самосознание граждан. При этом власти Украины утверждают, что стремятся сохранить историческую память, традиции и культуру украинской нации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Киев, принимая законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, показывает, что цель его политики — дискриминация, а еще лучше — ликвидация русского языка, на котором говорит большая часть украинцев.