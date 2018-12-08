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Названа вероятная причина гибели людей в итальянском клубе

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Названа вероятная причина гибели людей в итальянском клубе

Рим, 8 декабря. Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в клубе недалеко от итальянской Анконы. Давка могла возникнуть из-за обрушения парапетов после начавшейся паники, об этом сообщил глава полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.

Один из выбравшихся рассказал спасателям, что экстренный выход из клуба оказался заблокирован. Охрана разворачивала бегущих в панике посетителей. На выходе из клуба выстроен мост через небольшой ров. Выбежавшие на улицу люди стали падать в ров, из-за чего несколько человек погибли.

На месте трагедии работают правоохранительные органы. Предположительно, в клубе было больше людей, чем заведение способно вместить. В давке погибли пять несовершеннолетних и взрослая женщина. По одной из версии, во время выступления началась драка, один из нападавших распылил газовый баллончик.

Автор: Софья Куликова
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