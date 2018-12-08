Ответ Шойгу не заставит себя ждать: военный эксперт рассказал, как Россия охраняет Крымский мост

Целью украинских военных моряков, 25 ноября нарушивших российскую границу, был Крымский мост. Об этом заявил первый замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

На брифинге в субботу Алексей Вольский напомнил, что с самого начала строительства моста через Керченский пролив в Киеве не раз звучали угрозы его уничтожить. В целях безопасности российские пограничники решили увеличить число своих судов в Керченском проливе и усилить проверки проходящих через него кораблей.

Первый замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России объяснил, что закрытие пролива перед инцидентом 25 ноября «было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале».

Озвученную в ФСБ версию о том, что действия украинских военных моряков, ворвавшихся в Керченский пролив без предупреждений и согласований, должны были быть направлены против Крымского моста, разделяет ведущий военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«То количество оружия, цинков с патронами, которые обнаружили на бортах судов ВМС Украины после их задержания, говорит о том, что они не просто на морскую прогулку вышли. Помимо моряков, на кораблях находились сотрудники СБУ. Полагаю, были там и представители диверсионно-разведывательной группы. Они должны были захватить мост или какую-то его часть и держать оборону с помощью боеприпасов, которые они с собой набрали», — предположил Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он полагает, что операция должна была быть двухкомпонентной, потому что на выручку бронекатерам ВМСУ, прорывавшимся с Черного моря, стремились украинские суда из Азовского, вышедшие из порта Мариуполя.

«То есть видно, что операция была серьезной. Следователям предстоит выяснить еще много интересного», — уверен военный эксперт.

Алексей Леонков также напомнил, что Крымский мост — это стратегический объект, а это значит, что он особо охраняется — и с воздуха, и с моря, и с земли. И отвечает за это возглавляемое Сергеем Шойгу министерство обороны РФ.

По словам собеседника ФАН, Крым сегодня является настоящим укрепрайоном. Его противовоздушную оборону осуществляют оснащенные современным вооружением подразделения, Черноморский флот всегда наготове, а на случай, если произойдет какой-то захват, есть наземные части быстрого реагирования.