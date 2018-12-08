Skoda заняла седьмое место по продажам в России после прорывного ноября

Москва, 8 декабря. Чешская компания Skoda заняла седьмое место по продажам в России после крайне удачного ноября. В прошлом месяце автопроизводитель сумел продать 8,2 тыс. машин, что на 43% больше, чем в ноябре 2017 года. А суммарные продажи в январе — ноябре выросли на 30% и составили 73,2 тыс. реализованных машин.

Таким образом, рыночная доля Skoda выросла с 3,9% до 4,5%, как свидетельствуют данные АЕБ. По информации российского представительства Skoda, лучше всего на отечественном рынке продается лифтбек Rapid, который разошелся тиражом в 3,7 тыс. единиц (рост на 37%). За ним идет Skoda Octavia (2,2 тыс. машин, рост на 19%) и внедорожник Kodiaq (2 тыс. машин, рост в 7,5 раза).

Ранее сообщалось, что Skoda показала интерьер своего хэтчбека Scala, презентация которого состоится 6 декабря в Тель-Авиве. Новинка поступит на рынок в нескольких комплектациях с бензиновым и дизельным двигателем, мощность которого колеблется от 90 до 150 лошадиных сил. Обе версии будут доступны как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Ожидается, что в продажу автомобиль поступит в 2019 году.