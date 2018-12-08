Google запустила сервис для виртуальной аэросъемки

Москва, 8 декабря. Компания Google запустили сервис Earth Studio, имитирующий аэросъемку. Пользователи сервиса смогут создавать реалистичные видео с высоты птичьего полета.

В компании сообщили, что видеоролики создаются на основе 3D-снимков Земли. Отмечается, что сервис будет полезен исследователям и журналистам для съемки местности с воздуха. Для создания видеороликов доступны только те города, для которых выстроена 3D-схема.

Пользователь сможет перемещаться из одной точки планеты в другую, изменять масштаб и просматривать снимки с орбиты. Для работы с Earth Studio не требуются специальные знания анимации.

В Google отметили, что сервис будет бесплатным для некоммерческого пользования, образования и новостей. Кроме того, компания представила обучающую инструкцию. Сейчас на сайте компании доступна только бета-версия. Доступ предоставляется по специальной заявке, в которой пользователь должен указать цель использования и профессию.