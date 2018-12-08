Протесты «желтых жилетов» в Париже: полиция пустила в ход резиновые пули
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Париж, 8 декабря. На Елисейских полях продолжаются ожесточенные столкновения полиции и «желтых жилетов». Как передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, к силовикам прибыло подкрепление, после чего полицейские смогли вывести группу своих коллег из окружения.
Сотрудники правоохранительных органов начинают применять помповые ружья, заряженные резиновыми пулями. Ранее в ход в основном шли газовые гранаты, которые демонстранты успешно возвращали силовикам.
Напомним, Федеральное агентство новостей ведет прямой репортаж с места событий.