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Протесты в Париже: один человек получил ранения во время демонстрации «желтых жилетов»
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«Желтые жилеты» забросали полицию бутылками и камнями в Париже

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«Желтые жилеты» забросали полицию бутылками и камнями в Париже

Париж, 8 декабря. Массовые беспорядки вспыхнули в Париже в ходе запланированной на субботу забастовки. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

По его словам, «желтые жилеты» начали забрасывать полицию бутылками с водой и камнями. Демонстранты пытаются окружить отряд полиции и закидывают стражей правопорядка с двух сторон.

«У въезда в подземный туннель метро демонстранты атакуют полицию, в нее летят бутылки с водой, камни. Первый полетевший в полицию камень встречен шквалом аплодисментов», — отметил спецкор ФАН.

Ранее сообщалось, что местные магазины закрылись на все выходные и распустили персонал в ожидании беспорядков.

В субботу по всей Франции началась четвертая манифестация «желтых жилетов». Французские чиновники призывают горожан и туристов избегать посещения Елисейских полей, площадей Звезды, Согласия, Трокадеро, Бастилии, Республики и Данфер-Рошро с прилегающей частью Монпарнаса.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе, 8 тысяч — в Париже.

Акции протеста во Франции проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов. За развитием событий следит спецкор ФАН Владимир Тулин.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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