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Орешкин рассказал, какой по итогам 2018 года будет инфляция в России

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Орешкин рассказал, какой по итогам 2018 года будет инфляция в России

Москва, 8 декабря. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин​​​ сообщил, что, согласно прогнозу, по итогам 2018 года инфляция в России составит 3,9-4%. В субботу министр принял участие в съезде партии «Единая Россия».

«Наш прогноз — 3,4%, понятно, что [инфляция] не укладывается. Будет цифра порядка 3,9–4% на конец года — это то, что мы видим сейчас», — сказал Орешкин.  

По его словам, ускорению роста потребительских цен способствовало повышение стоимости плодоовощной продукции. Напомним, по данным Росстата, с января по ноябрь 2018 года потребительские цены в России выросли на 3,4%.

Отметим, в октябре Орешкин также предупреждал, что в первом квартале следующего года инфляция в России может достичь своего пикового значения.
 

Автор: Федор Веснин
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